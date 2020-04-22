В знаменитом аквариуме США отметили юбилей самой пожилой выдры

В условиях карантина отметила свое 20-летие и морская выдра по кличке Яку в знаменитом чикагском аквариуме Шедда. В качестве подарка именинница получила торт из морепродуктов по эксклюзивному заказу и песню. "С днём рождения тебя!" для Яку исполнила на скрипке одна из сотрудниц, соблюдая при этом меры безопасности, не забыв надеть защитную маску.