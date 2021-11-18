ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В зоне отчуждения Киевской области поймали группу беженцев

Пока польские власти отчаянно пытаются найти в миграционном кризисе белорусский след, беженцы пробуют попасть в ЕС через Украину.В зоне отчуждения Киевской области поймали группу беженцев. Они пересекли южный рубеж Беларуси. В Незалежной их должны были встретить, предоставить новые документы и переправить на территорию Евросоюза.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все