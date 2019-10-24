В зоопарке Иллинойса животные вовсю готовятся к Хэллоуину

В одном из зоопарков Иллинойса животные уже вовсю готовятся к Хэллоуину! Сотрудники зоопарка приготовили для своих питомцев сладкие тыквы. Кто-то, как например медведь-гризли Хани, сразу попытался добраться до мякоти. А вот маленький бинтуронг (это такое млекопитающее из семейства енотовых) сначала решил с тыквой поиграть.



