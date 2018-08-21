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В зоопарке Кельна редкие красные панды обрели новый дом

Им построили новый и просторный вольер. Понаблюдать за Фредом и Милой теперь посетители могут, прогуливаясь по дорожкам зоопарка. К слову, сейчас в дикой природе осталось менее 10 тысяч красных панд.

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