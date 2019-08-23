Жабы, сурикаты, дикобразы - все на весы! В зоопарке Лондона провели большое ежегодное взвешивание животных. Методика разрабатывается для каждого вида отдельно. Но наука-наукой, а персоналу все равно постоянно приходится прибегать к ухищрениям, ведь не так просто усадить на весы некоторых. Впрочем, судя по видео, процесс взвешивания многим представителям фауны доставил настоящее удовольствие.