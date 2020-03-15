В зоопарке немецкого города Вупперталь на свет появился слоненок

Беременность его мамы по кличке Свени длилась 636 дней. Малыш родился крепким и здоровым. Его назвали Тсаво в честь национального кенийского парка, в котором проживает самая большая популяция слонов в мире. Смотрители зверинца сообщили, что детеныш сделал свои первые шаги уже спустя 20 минут после рождения. Сейчас Тсаво находится под пристальным наблюдением ветеринаров и своей матери. Совсем скоро слоненка представят публике.