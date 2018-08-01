В зоопарке Нью-Йорка прибавление - панды-близнецы

В зоопарке Нью-Йорка прибавление. Ряды местных жителей пополнили новорожденные панды-близнецы. Оба малыша мужского пола. Они появились на свет в конце июня, но показали их только сейчас. Самцов назвали Луфа и Дуфа в честь динозавров из мультфильма "До начала времен". Ветеринары говорят, что мать малышей - красная панда по кличке Табэй - отказалась их кормить. Детенышей вскармливают из бутылочек. Их здоровью ничто не угрожает, малыши быстро набирают вес и чувствуют себя замечательно.