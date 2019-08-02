В зоопарке Сан-Диего благодаря искусственному оплодотворению родился малыш белого носорога

О новых технологиях в медицине, которые помогли спасти популяцию вымирающих видов животных. Малыш белого носорога родился в зоопарке Сан-Диего благодаря искусственному оплодотворению. Это первый успешный опыт в США. Ученые даже провели кастинг из потенциальных суррогатных матерей для спасения вида северных белых носорогов. Отметим, эта разновидность практически вымерла, последнего самца усыпили в марте прошлого года. В дикой природе данные животные живут небольшими стадами из самок и детенышей, которые, даже вырастая, остаются поближе к матерям