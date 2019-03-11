В зоопарке США ягуар напал на посетительницу: она пыталась сделать с ним селфи. Вопреки запретам женщина перелезла через барьер и вплотную подошла к вольеру с хищником.



Пострадавшая получила серьезное ранение руки. Однако на следующее утро она вернулась в зоопарк, чтобы... извиниться.