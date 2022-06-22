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В зоопарке Токио отметили первый день рождения панд-близняшек

В Токийском зоопарке свой первый день рождения отпраздновали близнецы гигантской панды Сяо-Сяо и Лэй-Лэй. Вечеринку разделили с несколькими малышами и их родителями (они все выиграли право присутствовать на празднике благодаря специальной лотерее). Как сообщают смотрители зоопарка, первую годовщину панды встречают в полностью здоровом виде.

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