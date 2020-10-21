Мы продолжаем следить за ситуацией с захватом заложников в Грузии. В Зугдиди в банке в заложниках до сих пор находятся около 20 человек. По сообщениям МВД Грузии, вооруженный человек ворвался в местный банк сегодня днем. Некоторые источники сообщают о двух преступниках. На месте работают полиция и спецназ. Им удалось вывести пятерых заложников, ближе к вечеру были отпущены еще трое. Полиция попросила репортеров особо не распространять кадры происходящего в целях безопасности.