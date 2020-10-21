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В Зугдиди в банке в заложниках до сих пор находятся около 20 человек
Мы продолжаем следить за ситуацией с захватом заложников в Грузии. В Зугдиди в банке в заложниках до сих пор находятся около 20 человек. По сообщениям МВД Грузии, вооруженный человек ворвался в местный банк сегодня днем. Некоторые источники сообщают о двух преступниках. На месте работают полиция и спецназ. Им удалось вывести пятерых заложников, ближе к вечеру были отпущены еще трое. Полиция попросила репортеров особо не распространять кадры происходящего в целях безопасности.
Вести переговоры с захватчиком готов лично министр внутренних дел Грузии, он прибыл на место происшествия. Как сообщалось ранее, злоумышленник требует полмиллиона долларов и возможность беспрепятственно покинуть город. Об этом по телефону сообщил один из заложников. По словам звонившего, мужчина угрожает гранатой, которую может взорвать в любой момент.
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