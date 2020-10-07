ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Вадим Рабинович раскритиковал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о пенсиях

В Верховной Раде Украины заговорили о гибели страны. Депутат Вадим Рабинович считает, что такой сценарий возможен, если у власти продолжит находится команда Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа" также раскритиковал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в стране через 15 лет могут исчезнуть пенсии.

Политик подчеркнул, что Украина в настоящее время переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все