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Вадим Рабинович: Сделка Киева с МВФ обрекает людей на замерзание
Жители Украины оказались в бедственном положении - населению страны не справиться с новыми коммунальными тарифами. В этом уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, сделка Киева с МВФ обрекает людей на замерзание. Совсем скоро придут квитанции за январь, в которых сумма за отопление вырастет почти на четверть за счет подорожания газа. Больше всего пострадают пенсионеры, которым придется платить за коммуналку до 120 % своей пенсии. В случае неуплаты - отключение. По прогнозам, эта зима в Украине может стать самой холодной за сто лет. Только за последний месяц с признаками обморожения к врачам обратились свыше тысячи человек. При этом впереди очередное повышение тарифов на 15 % уже с мая. Все это для получения нового транша. К слову, экономические проблемы в регионе побуждают украинцев переезжать в другие страны. Таких, согласно отчету МВФ, сегодня более 3 миллионов человек. Главная военная прокуратура Украины сообщила, что за последние 4 года в стране возбудили более 11 тысяч дел за уклонение от службы в армии. Причем за этот же период из воинских частей исчезли свыше 15 тысяч единиц оружия.
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