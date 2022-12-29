Вадим Воловой: Промышленность и бизнес Литвы страдает из-за высоких цен на электричество

На фоне инфляции и роста цен на энергоресурсы крупнейшие предприятия Литвы приостанавливают или полностью прекращают свою деятельность. Нерентабельными становятся и многие небольшие производства. Таким мнением поделился российский политолог Вадим Воловой. По его словам, самый большой вызов Европе будет брошен в следующем году, когда начнется реальная борьба за газ.

У таких гигантов, как Lifosa, Achema, это крупные предприятия в Литве, у них, очевидно, возникали проблемы из-за дорогих энергоресурсов, они останавливали производство, ограничивали его, то есть это, очевидно, влияет на промышленность. Конечно, там частично ситуация, связанная и с санкциями, которые в отношении России введены со стороны Европейского союза, но в любом случае промышленность и бизнес, не только промышленный, испытывает огромные трудности из-за этих энергетических цен. Сейчас самый актуальный вопрос в Европейском союзе - как будут заполняться хранилища, откуда брать газ, по какой цене в следующем году и в целом, какая сложится в следующем году ситуация на общем энергетическом рынке как газовом, так и нефтяном.