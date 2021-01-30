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Вакцина Astrazeneka получила разрешение на использование в Евросоюзе

Вакцина от COVID-19 компании Astrazeneka получила одобрение от регулятора в Евросоюзе. Ранее разрешение на использование в ЕС получили препараты Pfizer и Moderna. Рассматриваются и другие заявки - возможно, они получат скорое одобрение в свете скандала с поставками от уже разрешенных производителей. В частности, Astrazeneka сорвала план на первый квартал, что в Евросоюзе посчитали неприемлемым. В срочном порядке ЕС одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцины со своей территории без получения спецразрешения от стран - членов сообщества.

Новые ограничения

Между тем, страны Европы идут на новые ограничения. Франция закрывает границы на въезд и выезд для всех путешественников, которые прибывают из стран за пределами Евросоюза. Запрет вступает в силу 1 февраля.

Закрыла свои границы для иностранцев и Чехия: разрешены только важные поездки. Ранее Португалия закрыла сухопутную границу с Испанией.

А власти Греции ужесточили действующие карантинные ограничения, включив ряд регионов в так называемую красную зону.

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