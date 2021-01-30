Вакцина Astrazeneka получила разрешение на использование в Евросоюзе

Вакцина от COVID-19 компании Astrazeneka получила одобрение от регулятора в Евросоюзе. Ранее разрешение на использование в ЕС получили препараты Pfizer и Moderna. Рассматриваются и другие заявки - возможно, они получат скорое одобрение в свете скандала с поставками от уже разрешенных производителей. В частности, Astrazeneka сорвала план на первый квартал, что в Евросоюзе посчитали неприемлемым. В срочном порядке ЕС одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцины со своей территории без получения спецразрешения от стран - членов сообщества.