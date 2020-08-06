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Вакцина от COVID-19. Южнокорейские ученые разработали антивирус в виде спрея
Новую вакцину от COVID-19 разработали южнокорейские ученые. Основой послужила более слабая форма вируса. Вакцину успешно проверили на трансгенных мышах. При этом вводили ее через нос. Это значительно ускорило процесс.
В ближайшее время исследователи намерены провести аналогичные опыты на более крупных животных. При удовлетворительных результатах проверять вакцину начнут на людях.
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