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Вакцина от коронавируса почти готова

Австралийские ученые утверждают, что почти готова их вакцина от коронавируса нового типа. Ее разработкой занимаются сейчас специалисты из университета Квинсленда. В самом конце января австралийские ученые воспроизвели коронавирус в лабораторных условиях, что стало настоящим медицинским прорывом.


Число заразившихся коронавирусом сокращается

У китайских медиков есть достаточно позитивные новости: число заразившихся заметно падает. Их уже меньше 400 человек за сутки. Большинство новых случаев зафиксированы в провинции Хубэй, откуда Kovid-19 начал распространяться по планете. Между тем,

в Европе от коронавируса умер второй человек.

В Италии в больнице скончался 78-летний мужчина. Итальянский премьер Джузеппе Конте не исключает возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса.

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