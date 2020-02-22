Вакцина от коронавируса почти готова

Австралийские ученые утверждают, что почти готова их вакцина от коронавируса нового типа. Ее разработкой занимаются сейчас специалисты из университета Квинсленда. В самом конце января австралийские ученые воспроизвели коронавирус в лабораторных условиях, что стало настоящим медицинским прорывом.







Число заразившихся коронавирусом сокращается

У китайских медиков есть достаточно позитивные новости: число заразившихся заметно падает. Их уже меньше 400 человек за сутки. Большинство новых случаев зафиксированы в провинции Хубэй, откуда Kovid-19 начал распространяться по планете. Между тем,