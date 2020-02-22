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Вакцина от коронавируса почти готова
Австралийские ученые утверждают, что почти готова их вакцина от коронавируса нового типа. Ее разработкой занимаются сейчас специалисты из университета Квинсленда. В самом конце января австралийские ученые воспроизвели коронавирус в лабораторных условиях, что стало настоящим медицинским прорывом.
Число заразившихся коронавирусом сокращается
У китайских медиков есть достаточно позитивные новости: число заразившихся заметно падает. Их уже меньше 400 человек за сутки. Большинство новых случаев зафиксированы в провинции Хубэй, откуда Kovid-19 начал распространяться по планете. Между тем,
В Италии в больнице скончался 78-летний мужчина. Итальянский премьер Джузеппе Конте не исключает возможности приостановления Шенгенского соглашения при необходимости предотвращения распространения коронавируса.
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