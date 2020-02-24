Вакцина против коронавируса показала высокую эффективность в Китае

В Китае есть вакцина против коронавируса. Лекарство показало высокую эффективность. Выздоровление гарантировано в 85 процентах случаев. Впрочем, ученым еще необходимо провести дополнительные проверки и доработки препарата. На это может уйти до восьми месяцев. Об этом СМИ рассказал посол Китая в России. Также он отметил, что эффективными оказались и некоторые старые лекарства. Их применяют в борьбе с малярией.



По последним данным, число заболевших коронавирусом в Китае превысило 77 000. При этом у 195 человек подтверждено повторное заражение. Новые случаи инфицирования Covid-19 продолжают фиксировать и за пределами КНР. Первые случаи заражения в Кувейте, Бахрейне и Афганистане. Всего в списке - 30 стран.



