Вакцинация в мире - ЕС получила разрешение на использование препарата Pfizer/BioNTech

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 77 с половиной миллионов, погибших - уже более 1 миллиона 700 тысяч человек. Страны продолжают вакцинацию - в США начали использовать препарат компании Moderna, а Еврокомиссия разрешила использование на рынке ЕС вакцины Pfizer/BioNTech. Она будет доступна всем странам Евросоюза одновременно и на одинаковых условиях.

В Великобритании заявляют, что вакцина не менее эффективна и против выявленного нового штамма коронавируса. Накануне порядка трех десятков стран закрыли транспортное сообщение с Туманным Альбионом. Сегодня стало известно, что к ним присоединились также Швеция и Словакия. Пока действует запрет, сотни грузовиков с товарами скопились в английском порту Довера в ожидании разрешения на въезд во Францию.