Вакцинный раскол в Евросоюзе

ЕС разваливается из-за своей вакцинной стратегии. Это название статьи британской газеты Daily Express. Австрия и Дания стали последними в списке стран, которые "откололись от вакцинной стратегии Евросоюза". Ранее Австрия заявила, что будет работать с Израилем и Данией над вакцинами против коронавируса второго поколения и "больше не будет полагаться на ЕС". Дания же подала заявку на поставку остатков вакцин из Израиля.

По мнению газеты, единство блока перед лицом пандемии коронавируса рушится. И доверие к Брюсселю в отношении поставок препаратов падает.



