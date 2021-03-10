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Вакцинный раскол в Евросоюзе
ЕС разваливается из-за своей вакцинной стратегии. Это название статьи британской газеты Daily Express. Австрия и Дания стали последними в списке стран, которые "откололись от вакцинной стратегии Евросоюза". Ранее Австрия заявила, что будет работать с Израилем и Данией над вакцинами против коронавируса второго поколения и "больше не будет полагаться на ЕС". Дания же подала заявку на поставку остатков вакцин из Израиля.
По мнению газеты, единство блока перед лицом пандемии коронавируса рушится. И доверие к Брюсселю в отношении поставок препаратов падает.
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