Вакцину отправили во все страны ЕС

Вакцины от коронавируса отправили сегодня во все страны Евросоюза. Обэтом в “Твиттер”сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Первые прививки в ЕС будут сделаны уже через несколько дней. К слову, в мирепривиты уже почти 3 миллиона человек из шести стран мира, среди них США, Канадаи Великобритания. В Америке препарат у некоторых пациентов вызвал аллергическуюреакцию. В общей сложности известно уже около 10 случаев, когда использованиевакцины “Пфайзер”вызывало у привитых проблемы.