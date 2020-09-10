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Вакцину-спрей от коронавируса испытают в Китае

В это время в Китае одобрили для клинических испытаний вакцину-спрей. Это первый в мире препарат от коронавируса подобного рода. Применять спрей нужно назально. Разработкой лекарства занималась лаборатория Гонконгского университета. Всего китайские фармацевтические компании разработали 9 вакцин от коронавируса, они в стадии испытаний и, по заявлениям властей, в ближайшее время будут доступны всем странам.


Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тыс.

ВОЗ обнародовала свежие печальные цифры. Количество жертв пандемии во всем мире перевалило за 900 000 человек. На первом месте по числу умерших по-прежнемуСША - более 190 тысяч летальных случаев. На втором месте Бразилия, на третьем - Индия.

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