Валерию Леонтьеву - 70!

Юбилей сегодня отмечает любимец публики - народный артист России Валерий Леонтьев. Его творчество восхищает уже четвертое поколение слушателей. "Казанова", "Зеленый свет", "Маргарита". В багаже Леонтьева десятки хитов.

Артист записал около 30 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. Неизменный участник "Песни года" и частый гость "Славянского базара". К своему 70-летию Валерий Леонтьев подготовил новую концертную программу "Я вернусь...". С ней он приедет в Минск 4 апреля.

