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Валерию Леонтьеву - 70!

Юбилей сегодня отмечает любимец публики - народный артист России Валерий Леонтьев. Его творчество восхищает уже четвертое поколение слушателей. "Казанова", "Зеленый свет", "Маргарита". В багаже Леонтьева десятки хитов.


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Артист записал около 30 альбомов, многие из которых расходились миллионными тиражами. Неизменный участник "Песни года" и частый гость "Славянского базара". К своему 70-летию Валерий Леонтьев подготовил новую концертную программу "Я вернусь...". С ней он приедет в Минск 4 апреля.


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С юбилеем народного артиста России Валерия Леонтьева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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