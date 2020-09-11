Вандал осквернил статую Черчилля в Лондоне

В британской столице арестован активист "Движения выживших" (за порчу статуи Уинстона Черчилля).На постаменте он написал баллончиком "Расист". Инициативная группа организации тут же заявила, что задержанный не является членом их движения, поскольку основные требования их протестов - привлечение внимания к проблеме климата, а не расовых разногласий.



