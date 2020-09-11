3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вандал осквернил статую Черчилля в Лондоне
В британской столице арестован активист "Движения выживших" (за порчу статуи Уинстона Черчилля).На постаменте он написал баллончиком "Расист". Инициативная группа организации тут же заявила, что задержанный не является членом их движения, поскольку основные требования их протестов - привлечение внимания к проблеме климата, а не расовых разногласий.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов