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Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, добровольно сдался властям
Видно, замучила совесть или просто отрезвел. Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, решил добровольно сдаться властям. Об этом сообщают местные СМИ. Напомним, на памятнике в парке Раади в городе Тарту нарисовали свастику и нанесли нецензурную надпись на английском. Позже в полицейский участок позвонил 36-летний мужчина и признался в содеянном, уточнив, что они с приятелем были в нетрезвом состоянии. Речь идет о местных жителях. Полиция начала делопроизводство по скандальному факту.
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