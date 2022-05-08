Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, добровольно сдался властям

Видно, замучила совесть или просто отрезвел. Вандал, осквернивший памятник советским воинам в Эстонии, решил добровольно сдаться властям. Об этом сообщают местные СМИ. Напомним, на памятнике в парке Раади в городе Тарту нарисовали свастику и нанесли нецензурную надпись на английском. Позже в полицейский участок позвонил 36-летний мужчина и признался в содеянном, уточнив, что они с приятелем были в нетрезвом состоянии. Речь идет о местных жителях. Полиция начала делопроизводство по скандальному факту.