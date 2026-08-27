Вандалы в Латвии уничтожили памятник советским солдатам

Неизвестные под Ригой повалили и повредили памятник на могиле советских воинов, павших при освобождении Латвии от фашизма.

Речь идет о мемориальном комплексе "Саласпилс", который находится на месте бывшего нацистского концлагеря под Ригой. Об этом сообщил бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

"Сегодня ночью латышские нацистские вандалы осквернили и уничтожили памятник на могиле красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, в городке Саласпилс в 25 км от Риги", - написал Мамыкин в своем Telegram-канале.

По его словам, злоумышленники, возможно, использовали тяжелую технику, так как многотонный гранитный камень был расколот надвое.

Фото: Telegram-канал Андрея Мамыкина