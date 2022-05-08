3.68 BYN
Вандалы осквернили памятник в эстонском городе Тарту
Демонтаж истории и очередной акт вандализма. В эстонском городе Тарту неизвестные осквернили памятник советским воинам. По сообщениям местной полиции, мемориал павшим во Второй мировой войне в парке Раади изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке. Для установления лиц, совершивших правонарушение, возбуждено уголовное дело.
В Донбассе восстановят советские военные памятники
Восстановят все советские военные памятники в Донбассе. Об этом заявил министр культуры ДНР. Речь прежде всего идет о памятниках солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.