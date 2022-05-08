Вандалы осквернили памятник в эстонском городе Тарту

Демонтаж истории и очередной акт вандализма. В эстонском городе Тарту неизвестные осквернили памятник советским воинам. По сообщениям местной полиции, мемориал павшим во Второй мировой войне в парке Раади изрисован свастикой и нецензурной надписью на английском языке. Для установления лиц, совершивших правонарушение, возбуждено уголовное дело.