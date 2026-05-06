Варианты достижения мира на Ближнем Востоке пока не определены. Телеканал "Аль-Майядин" утверждает, что Иран выдвинул США свои условия по мирному урегулированию, включая прекращение огня на всех фронтах. Официальный Тегеран информацию не подтверждает. По последнему заявлению МИД Ирана, предложения США по урегулированию конфликта еще рассматриваются.

Ранее портал Axios выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта.



Согласно изданию, проект документа основан на американском плане из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и начало 30-дневного периода переговоров об отмене ограничений на транзит через Ормузский пролив, иранской ядерной программе и перспективах снятия американских санкций с Ирана.