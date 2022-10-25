Варианты обеспечения Украины альтернативными источниками энергии зимой рассматривают в США

Соединенные Штаты прорабатывают различные варианты обеспечения Украины альтернативными источниками энергии будущей зимой. Об этом пишет БелТА со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.



По сообщению агентства, одновременно с этим США работают над предоставлением Киеву систем ПВО и ПРО для защиты от ракетных ударов и беспилотников.



Джон Кирби акцентировал внимание на том, что ВСУ, по его мнению, хоть и не в состоянии "остановить все беспилотники и все ракеты", уже сейчас "проделывают достаточно хорошую работу, нейтрализуя некоторые из этих угроз на подлете".



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