Варшава формирует наступательный гарнизон - военный аналитик

Что на самом деле скрывается за риторикой польских политиков о подготовке к возможной войне - мнение эксперта.

Игорь Король, военный аналитик, начальник отделения Белорусского института стратегических исследований по Брестской области:

"Варшава поставила своей целью создать самую крупную и мощную армию Европы, и уже в ближайшие годы она должна составить 300 тыс. человек, а с учетом резервистов - до полумиллиона. Для чего нужна такая огромная армия, казалось бы, мирному государству - здесь простая арифметика. Согласно всем военным учебникам, для достижения гарантированной победы в бою, в наступлении, необходимо создать трех-пятикратное превосходство над противником. Если вспомнить, что численность Вооруженных Сил Республики Беларусь составляет примерно 60 тыс. человек: 60 умножаем на 5 - вот вам 300 тысяч. Вот для чего полякам нужно 300 тысяч активных штыков".

И это не угроза, это предостережение всем нам, уверен эксперт. "Мы должны быть готовы защитить свой суверенитет и независимость в любое время, в любых условиях обстановки. Но при этом мы ведь никому никогда не угрожали и не угрожаем", - подчеркнул военный аналитик.