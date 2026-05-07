Варшава и Вильнюс наперебой заявляют о готовности принять американских солдат. Восточновропейские союзники выстроились в очередь за еще даже не "освободившимися" военными США, которых Пентагон планирует вывести из Германии.

Польский лидер Навроцкий официально подтвердил намерение Варшавы расширить иностранное военное присутствие на своей территории. По его словам, у страны для этого есть вся необходимая инфраструктура. При этом, как уточнил глава МИД Сикорский, Польша даже готова выплачивать по 15 тыс. долларов за каждого размещенного американского солдата.