Варшава может отказаться от американских установок HIMARS. Идет обсуждение замены их на южнокорейские системы, известные в Польше как Homar-K.

Данный комплекс устанавливается на колесное шасси польского производства, что делает его более адаптивным для национальной армии. В то время как HIMARS остаются чужеродным элементом в структуре ракетных войск и артиллерии Польши.

Причина - в малом числе машин (их всего 20) и отсутствии собственной системы технического и эксплуатационного сопровождения. К тому же американские системы дороже.