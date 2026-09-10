Варшава наращивает военные расходы за счет многомиллиардных кредитов от США и ЕС

Польша заключила очередное соглашение с США о финансировании закупок вооружений. Американская сторона предоставит 4 млрд долларов в кредит, на которые Варшава у них же и приобретет оружие.

Обе страны реализуют программу FMF, в рамках которой США предоставляют технику и деньги, а Польша взваливает на свои плечи все большее долговое бремя. На сегодня в рамках этой программы Варшава уже приняла на себя обязательства в сумме 19 млрд долларов.

Полякам недешево обходится стремление собственных властей превратить национальную армию в самую мощную среди европейских. Только за последние месяцы Варшава договорилась о кредите на 44 млрд евро по программе SAFE, которую реализует ЕС. Кроме того, Польша намерена закупить у Южной Кореи тяжелую технику на десятки миллиардов долларов - и тоже в долг".