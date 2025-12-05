3.76 BYN
Варшава назвала причину продления действия буферной зоны на границе с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Варшава с сегодняшнего дня продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью ещё на 90 дней. Мера была введена еще в июне прошлого года и уже несколько раз продлевалась.
Также в 2024-м на границе появилось заграждение длиной 186 км и высотой 5 м. Стоимость забора составила около 400 млн долларов.
Официальной причиной таких мер польские власти называют борьбу с нелегальной миграцией. На деле буферная зона позволяет скрыть от глаз общественности и СМИ издевательства над беженцами.