Варшава назвала причину продления действия буферной зоны на границе с Беларусью

Варшава с сегодняшнего дня продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью ещё на 90 дней. Мера была введена еще в июне прошлого года и уже несколько раз продлевалась.

Также в 2024-м на границе появилось заграждение длиной 186 км и высотой 5 м. Стоимость забора составила около 400 млн долларов.

 Официальной причиной таких мер польские власти называют борьбу с нелегальной миграцией. На деле буферная зона позволяет скрыть от глаз общественности и СМИ издевательства над беженцами.

