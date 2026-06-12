Варшава назвала условия для начала обсуждения членства Украины в ЕС

В Польше выдвинули требования к Украине - Варшава не должна давать добро на вступление "незалежной" в ЕС, пока Киев не выполнит все ее условия, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.

Комментируя слухи о переговорах Киева и Варшавы, он подчеркнул, что отказ Киева от бандеровской идеологии, уважение прав польского меньшинства в Украине и послабления для промышленности должны стать лишь предпосылками для рассмотрения Варшавой этого вопроса.