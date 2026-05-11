3.78 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Варшава оспаривает торговую сделку Брюсселя в суде Евросоюза
Польша подала жалобу в суд ЕС на соглашение с Южноамериканским торгово-экономическим объединением. Вместе с ней направлено и ходатайство о приостановке участия Варшавы в МЕРКОСУР до принятия решения по иску.
Главная претензия - отсутствие так называемых зеркальных требований. Пока европейских фермеров душат жесткими экологическими нормами, аграрии Южной Америки получают доступ на рынок ЕС с более дешевой продукцией.
В этом противостоянии Польшу поддерживают Франция, Венгрия и Австрия, в то время как Берлин лоббирует сделку ради льгот для своего автопрома.
Аналитики отмечают: иск Варшавы ставит под угрозу экономическое единство союза, обнажая глубокий раскол между промышленными гигантами и странами, защищающими свой продовольственный суверенитет.
Фото РИА Новости