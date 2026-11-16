Варшава пересмотрит законы об оружии после теракта в Кракове

В Варшаве наконец-то обратили внимание на проблему бесконтрольного распространения огнестрельного оружия в стране. Поводом стал недавний теракт в Кракове, где местный житель расстрелял прохожих на площади. По официальным данным, за последние 5 лет количество зарегистрированных стволов на руках у поляков взлетело на 77 %. Сейчас в стране насчитывается более 1 млн единиц оружия.

На фоне такого огнестрельного бума Дональд Туск поручил главам МВД, Минюста и спецслужб срочно пересмотреть законодательство об обороте оружия и работу стрелковых клубов. В частности, власти планируют ввести регулярные психиатрические проверки, обязательную регистрацию каждого экземпляра, а также ограничить количество оружия, которое можно покупать под видом спортивной стрельбы или коллекционирования.