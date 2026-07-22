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Варшава планирует запуск тендера на закупку дронов-перехватчиков

Польша планирует потратить миллиарды на перестройку оборонного сектора. Новые аппетиты Варшавы предполагают запуск очередного тендера на закупку дронов-перехватчиков и другими средствами воздушного нападения.

Старая архитектура ПВО Польши оказалась бесполезной против современных стандартов ведения войны. В итоге колоссальные траты прошлых лет превратились в выброшенные на ветер деньги.

Исправлять ошибки Варшава собирается исключительно силами стран ЕС или НАТО. Украинских разработчиков к процедуре не допустят.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

дроныПольша
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