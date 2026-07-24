Варшава предложила создать совместное с Украиной производство ракет для Patriot

Варшава пытается нажиться на военных проектах Вашингтона и Киева. Президент США Дональд Трамп ранее обещал передать Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Польша предложила Штатам создать совместный завод на "безопасной" территории, т. е. за пределами Украины. При этом, исходя из заявлений, именно на территории Польши.

Западные эксперты уже называют эти планы утопией. По оценкам агентства Bloomberg, развертывание высокотехнологичного производства займет годы и потребует колоссальных ресурсов, которых нет ни у Украины, ни у евросоюзников.