Варшава приняла первые истребители 5-го поколения из США

Польша первой на восточном фланге НАТО получила американские истребители 5-го поколения F-35A. Боевые машины будут дислоцироваться на крупной авиабазе "Ласк" в центре страны. В рамках масштабного контракта Варшава суммарно заказала 32 таких современных самолета-невидимки.

Общая стоимость сделки - более 4,5 млрд долларов. Полное завершение всех запланированных поставок ожидается к 2030 году. 

Фото РИА Новости

В миреАрмия

СШАПольшаистребители