Варшава приняла первые истребители 5-го поколения из США
Автор:Редакция news.by
Польша первой на восточном фланге НАТО получила американские истребители 5-го поколения F-35A. Боевые машины будут дислоцироваться на крупной авиабазе "Ласк" в центре страны. В рамках масштабного контракта Варшава суммарно заказала 32 таких современных самолета-невидимки.
Общая стоимость сделки - более 4,5 млрд долларов. Полное завершение всех запланированных поставок ожидается к 2030 году.
Фото РИА Новости