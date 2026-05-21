Варшава просит Киев не нарушать воздушное пространство стран Балтии

Территории Польши и стран Балтии неприкосновенны, и Украина не должна им угрожать. Это заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш и в очередной раз попросил Киев не нарушать воздушное пространство. Он напомнил, что беспилотники неоднократно летали над регионом.

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69542e60-2144-46d8-84d0-46d1d2177fed/conversions/d48d3715-cb7b-4b74-940b-7ed70b837331-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69542e60-2144-46d8-84d0-46d1d2177fed/conversions/d48d3715-cb7b-4b74-940b-7ed70b837331-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69542e60-2144-46d8-84d0-46d1d2177fed/conversions/d48d3715-cb7b-4b74-940b-7ed70b837331-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69542e60-2144-46d8-84d0-46d1d2177fed/conversions/d48d3715-cb7b-4b74-940b-7ed70b837331-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши: "Украина должна быть очень точной. Наши территории неприкосновенны, наши границы не должны нарушаться. И нельзя угрожать им".