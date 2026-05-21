Варшава просит Киев не нарушать воздушное пространство стран Балтии

Территории Польши и стран Балтии неприкосновенны, и Украина не должна им угрожать. Это заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш и в очередной раз попросил Киев не нарушать воздушное пространство. Он напомнил, что беспилотники неоднократно летали над регионом.

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши

Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши: "Украина должна быть очень точной. Наши территории неприкосновенны, наши границы не должны нарушаться. И нельзя угрожать им".

Косиняк-Камыш также добавил, что Польша готова усилить участие в миссии воздушного патрулирования НАТО. Польские летчики и самолеты могут быть направлены для защиты воздушного пространства Эстонии и Прибалтийского региона.

