Варшава просит Киев не нарушать воздушное пространство стран Балтии
Автор:Редакция news.by
Территории Польши и стран Балтии неприкосновенны, и Украина не должна им угрожать. Это заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш и в очередной раз попросил Киев не нарушать воздушное пространство. Он напомнил, что беспилотники неоднократно летали над регионом.
Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши: "Украина должна быть очень точной. Наши территории неприкосновенны, наши границы не должны нарушаться. И нельзя угрожать им".
Косиняк-Камыш также добавил, что Польша готова усилить участие в миссии воздушного патрулирования НАТО. Польские летчики и самолеты могут быть направлены для защиты воздушного пространства Эстонии и Прибалтийского региона.