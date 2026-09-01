Германия обязана выплатить Варшаве репарации за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны, заявил глава Польши Кароль Навроцкий.

По его словам, это необходимо не только для восстановления исторической справедливости, но и для укрепления будущего Польши и даже всей Европы.

А все средства, по мнению главы польского режима, необходимо направить на милитаризацию, ведь Польша сегодня играет роль восточной крепости НАТО. А значит, от нее зависит коллективная безопасность ЕС.

Также Навроцкий отметил, что полученные от Берлина средства помогут избежать западных кредитов для инвестиций в оборону.

Варшава ранее уже пыталась взыскать деньги у Берлина, однако получила отказ.