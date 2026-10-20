Варшава требует от Киева объяснений из-за инцидента с дроном

Между Варшавой и Киевом разгорается очередной дипломатический скандал. Дональд Туск заявил, что намерен добиться от Украины исчерпывающих объяснений по поводу опасного инцидента с дроном, который в выходные беспрепятственно пролетел сквозь воздушное пространство Польши и взорвался вблизи литовско-латвийской границы.

Политик отметил, что Варшава категорически не допускает проведения каких-либо военных операций на своей территории или в своем небе без согласия на то польского государства. Для расследования инцидента Туск намерен провести встречу с президентом Литвы Науседой.