Варшава заблокировала помощь Украине из фонда ЕС на 6,5 млрд евро

Польша выступила против передачи Киеву средств из Европейского фонда мира на сумму более 6,5 млрд евро. Ранее в Брюсселе подтвердили готовность Венгрии разблокировать эти средства, а в Германии выступили за их передачу в поддержку Украины.

Однако Польша блокирует это решение, требуя полного возмещения расходов на военные поставки для ВСУ. Сумма оценивается в 450 миллионов евро.

Варшава решилась на демарш на фоне разрыва польско-украинских отношений из-за героизации Зеленским пособников нацистов из УПА.