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Варшава заблокировала помощь Украине из фонда ЕС на 6,5 млрд евро

Польша выступила против передачи Киеву средств из Европейского фонда мира на сумму более 6,5 млрд евро. Ранее в Брюсселе подтвердили готовность Венгрии разблокировать эти средства, а в Германии выступили за их передачу в поддержку Украины.

Однако Польша блокирует это решение, требуя полного возмещения расходов на военные поставки для ВСУ. Сумма оценивается в 450 миллионов евро.

Варшава решилась на демарш на фоне разрыва польско-украинских отношений из-за героизации Зеленским пособников нацистов из УПА.

Призывы польских политиков к Банковой сменить откровенно недружественный курс успеха не имели. Теперь, похоже, Варшава решила прибегнуть к финансовому давлению на Киев.   

Разделы:

В мире

Теги:

Украинапомощь КиевуПольша