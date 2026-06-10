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Варшава заблокировала помощь Украине из фонда ЕС на 6,5 млрд евро
Автор:Редакция news.by
Польша выступила против передачи Киеву средств из Европейского фонда мира на сумму более 6,5 млрд евро. Ранее в Брюсселе подтвердили готовность Венгрии разблокировать эти средства, а в Германии выступили за их передачу в поддержку Украины.
Однако Польша блокирует это решение, требуя полного возмещения расходов на военные поставки для ВСУ. Сумма оценивается в 450 миллионов евро.
Варшава решилась на демарш на фоне разрыва польско-украинских отношений из-за героизации Зеленским пособников нацистов из УПА.
Призывы польских политиков к Банковой сменить откровенно недружественный курс успеха не имели. Теперь, похоже, Варшава решила прибегнуть к финансовому давлению на Киев.