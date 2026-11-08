Варшава закупила 250 танков "Абрамс" почти за 5 млрд долларов

Появились кадры из американского штата Кентукки, на которых десятки, а возможно, и сотни танков транспортируются по железной дороге в направлении ближайшего морского порта.

Как стало известно, уже через несколько недель эти боевые машины должны быть доставлены в Польшу. Речь идет об "Абрамсах", которые польские власти закупили у США: 250 танков обошлись Варшаве почти в 5 млрд долларов. При этом это лишь малая часть подобных расходов.

Только с Южной Кореей Польша заключила контракты на сумму более 20 млрд долларов. Сеул должен поставить бронетранспортеры, самоходные орудия и другую технику. К 2030 году Варшава планирует создать армию численностью 300 тыс. военнослужащих.