Варшава инвестирует в восточную границу

Польша не скупится на военные расходы. Варшава закупит 150 бронеавтомобилей и разместит дополнительные беспилотники на границах с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит". Как ранее объявил премьер Туск, возведение линии укреплений на границе намерены завершить к 2028 году. Стоимость работ составит не менее 2,5 млрд долларов. В приграничной зоне появятся противотанковые рвы и минные поля, а также противотанковые ежи. В своих стараниях польские власти не бескорыстны. Варшава рассчитывает под маркой обороны урвать средства у остального Евросоюза.