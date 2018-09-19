Варшава настаивает на необходимости создания в Польше новой военной базы США

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Глава Польши даже придумал для нее название - "Форт Трамп". Военная база, по его словам, станет гарантией безопасности против агрессии. Также Дуда и Трамп обсудили вопросы торговли и двусторонние отношения.