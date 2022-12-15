Варшава обвиняет Евросоюз в шантаже

Официальная Варшава обвиняет Евросоюз впопытке шантажа запредложение принять общим пакетом выделение помощи Украине и введение налога длямеждународных корпораций. Об этом премьер Польши сообщил поприбытии насаммит ЕС. Ранее Матеуш Моравецкий заявлял, что некоторые страны Европейского союза не хотят помогать Украине, но просто скрывают это. Польша приняла решение отказаться и не поддерживать планы ЕС на2023-й год пооказанию финансовой поддержки Киеву вразмере 18 млрд евро. Кроме того, польский премьер раскрыл секрет: по словам Моравецкого, ЕС никак не может найти деньги для введения потолка цен на газ.