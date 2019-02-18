Варшава отказалась от участия в саммите Вышеградской четверки в Иерусалиме 19 февраля

В Польше требовали от властей Израиля извинений за обвинение польского народа в антисемитизме. Ранее Матеуш Моравецкий отказался от поездки в Иерусалим после слов главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, который во время визита в Варшаву заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами"во время холокоста.