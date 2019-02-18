ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Варшава отказалась от участия в саммите Вышеградской четверки в Иерусалиме 19 февраля

В Польше требовали от властей Израиля извинений за обвинение польского народа в антисемитизме. Ранее Матеуш Моравецкий отказался от поездки в Иерусалим после слов главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, который во время визита в Варшаву заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами"во время холокоста.

Как утверждают в израильском правительстве, речь шла о конкретных поляках, осужденных за коллаборационизм, но СМИ неправильно перевели слова Нетаньяху, обобщив их. Скандал, однако, продолжает разгораться. О сотрудничестве поляков с нацистами заявил новый глава МИД Израиля. Cаммит Вышеградской четверки отменили. Об этом сообщил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все