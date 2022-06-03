Варшава покупает оружие с широким размахом - подробности в "Диспозиции"

Поскольку оружие Варшава покупает с широким размахом, сотнями образцов, то очень похоже, что вскоре реактивные системы залпового огня станут национальной гордостью. К чему такое оснащение? О последних и планируемых приобретениях расскажем в "Диспозиции".

Сколько же на свете для радости поводов! Из последнего. Плюс 250 танков Abrams, дополнительно 6 батарей комплексов ПВО Patriotи (здесь следует набрать побольше воздуха) 500 реактивных систем залпового огня HIMARS. Это Варшава устраивает шопинг в США. А мы думали, что все знаем о Польше и закупах. Причем ладно бы планы на перспективу (панство действительно умеет мечтать безмерно), но тут иное - приобретение оружия уже в стадии реализации. И оцените будничность сообщения, к примеру, о подразделениях противоздушной обороны. Будто о редиске речь.

Подписал заявку на покупку трех дивизионов, то есть шести батарей системы Patriot, в том числе радаров, пусковых установок, а также комплекта ракет. Мариуш Блащак, министр обороны Польши

Из всего ассортимента гигантской партией поражают, конечно, системы залпового огня. Каждая - это установка, которая может совершать пуски как реактивными снарядами, так и тактическими ракетами на дальность до 300 километров. Теперь представьте, что могут сделать за несколько минут, допустим, с областным городом пять сотен таких комплексов, каждый из которых одним залпом уничтожает все живое на площади в несколько футбольных полей. Но разве цивилизованная Польша вообще может какие-то суровые цели предполагать покупкой? Тот же Мариуш Блащак заявил, что Варшава таким образом всего лишь "увеличивает способности ракетных войск и артиллерии".

Более издевательски звучит разве что сообщение на сайте Североатлантического альянса: "Первые поставки запланированы на 2023 год. HIMARS расширят возможности Польши по укреплению обороны своей территории и сдерживанию региональных угроз".

Славно, конечно, укрепляют оборону. Тонко работают. 500 установок! А если еще вспомнить, что Польша решила увеличить войско почти в два раза - до 300 тысяч… Тут бы и Германии за голову хвататься, где нет и двухсот. Но, конечно, речь прежде всего о планах, связанных с Украиной. Вот где Варшава все свое миротворчество может явить! Тем более Киев сам готовит покровителям плату, а себе, похоже, плаху - законопроектом об особом правовом статусе граждан Польши.

Как это ни странно, сдерживающим фактором здесь выступают пока что сами организаторы нынешнего действа. Взрастившая на русофобии Польшу и Украину и тем самым их подружившая Америка опасается, как бы сателлиты не пересолили с военным присутствием Варшавы в Незалежной.





Те, кто говорит, что такое возможно, не учитывают одного: Польша не является субъектом международных отношений. Польскую внешнюю политику, в том числе и ее восточную политику определяют в Вашингтоне и Лондоне. Польша является инструментом англосаксов на украинском направлении. Если они примут такое решение, тогда это теоретически возможно. Без одобрения и согласия Вашингтона и Лондона Варшава вряд ли решится на подобное. Матеуш Пискорский, политик, политолог (Польша)

Может, и не решится. Однако готовится Варшава преимущественно к силовой развязке. Наверное, восторгаются нынче иные паны предвкушением возможного вновь какого-то величия. Удручает, однако, назойливая нацеленность на Беларусь.

На белорусско-польском участке 15 тысяч человек, практически через 100-200 метров габионы. Вопрос, зачем они здесь, не поддается ответу. Практически весь год мы несем службу в усиленном режиме. Нам помогают Вооруженные силы, потому что сил и средств ограничено под такую обстановку. Постоянно находим взаимодействие, это и усиление на заставы, и на посты, на комендатуры различными средствами от Вооруженных сил. Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета